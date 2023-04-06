15:46События
Москва 24: заммэра Максим Ликсутов расскажет о первых итогах запуска БКЛ
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
7 апреля в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная результатам первого месяца работы Большой кольцевой линии метро.
О значении запуска БКЛ, показателях ее эффективности, пассажирских сервисах и многом другом расскажет заместитель мэра по вопросам транспорта, руководитель департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.
Смотрите прямую трансляцию 7 апреля в 10:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!