Москва 24: заммэра Максим Ликсутов расскажет о первых итогах запуска БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

7 апреля в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная результатам первого месяца работы Большой кольцевой линии метро.

О значении запуска БКЛ, показателях ее эффективности, пассажирских сервисах и многом другом расскажет заместитель мэра по вопросам транспорта, руководитель департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

Смотрите прямую трансляцию 7 апреля в 10:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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