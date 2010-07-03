Работу автобусов в районе закрытых станций метро сняли с воздуха

Коптер снял работу автобусов в районе закрытых станций
Пассажиры Таганско-Краснопресненской линии с 6 по 10 апреля смогут добираться домой и на работу на бесплатных автобусах "КМ". Работу дополнительных маршрутов снял коптер.
Закрыть восемь станций на юге ветки решили из-за строительства Некрасовской линии метро. До 11 апреля горожан будут возить более 500 автобусов компенсационных маршрутов. Еще 14 регулярных маршрутов временно отменят плату за проезд.
Общественному транспорту дадут приоритет на выделенных полосах. В связи с этим автомобилистам посоветовали выбирать другие маршруты. Например, ездить по Северо-Восточной хорде.
Тем временем в подземке увеличили число кассиров. Они помогут основному персоналу справиться с возросшей нагрузкой на других станциях.
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