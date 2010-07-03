Навесы из стекла и металла появятся на семи станциях метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Новые навесы появятся над входами в вестибюли на семи станциях метро, заявил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
28 конструкций установят на "Преображенской площади" и "Черкизовской" Сокольнической линии, "ВДНХ" и "Ботаническом саду" Калужско-Рижской линии, "Нагатинской" Серпуховско-Тимирязевской линии, "Улице 1905 года" Таганско-Краснопресненской и "Войковской" Замоскворецкой линий.
Навесы будут защищать пассажиров от снега и дождя, сделают их из металла и прозрачного стекла. Сейчас ремонт завершен на треть, скоро работники начнут остекление, уточнил Ликсутов. Завершить все работы планируют во втором квартале этого года, добавил он.
Приведут в порядок и подуличные переходы. В них обновят кабельные линии, облицовку пола и стен. Кроме того, установят энергосберегающие и более яркие светильники. Обновят также системы подогрева, защищающие ступени от скопления снега и дождевой воды.
В начале 2019 года стартовал комплексный ремонт подземных переходов станций "Авиамоторная", "Перово", "Площадь Ильича", "Шоссе Энтузиастов", "Бабушкинская", "Калужская", "Теплый Стан", "Кантемировская", "Красногвардейская", "Бульвар Рокоссовского", "Проспект Вернадского", "Щелковская", "Текстильщики" и "Братиславская". Ремонт будет продолжаться круглосуточно, входы и выходы станций перекрывать не будут.
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