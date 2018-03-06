Новые турникеты появятся на 15 станциях метро до конца мая

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Современные турникеты установят на 15 станциях столичной подземки. Всего до конца мая в метро появится 259 турникетов с прозрачными створками.

По словам первого заместителя начальника московского метро, начальника дирекции инфраструктуры Дмитрия Дощатова, они работают плавно, бесшумно, быстро и безопасно. Благодаря этому пассажиры не задерживаются при входе на станцию и выходе в город, пояснил он. Кроме того, такие турникеты удобны для прохода с детскими колясками и большими сумками, передает портал мэра и правительства Москвы. А высокие створки препятствуют проходу безбилетников, заключил Дощатов.

Устройства сделаны из нержавеющей стали, устойчивой к царапинам. Это позволяет долгое время дополнительно не ремонтировать их. Есть возможность установки на турникеты терминалов для бесконтактной оплаты проезда банковскими картами и смартфонами.

Всего в подземке обновили около 2600 турникетов на почти 140 станциях. В 2018 году работа по замене старых турникетов продолжится. Они появятся на станциях "Сокол", "Перово", "Воробьевы горы", "Улица 1905 года", "Краснопресненская", "Каширская", "Коломенская", "Полежаевская", "Парк Победы", "Бунинская аллея", "Планерная", "Трубная", "Смоленская" Филевской, "Арбатская" Арбатско-Покровской, "Курская" Кольцевой линий.

А на наземном транспорте турникеты постепенно убирают. Как рассказал глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, в марте турникеты демонтируют еще на четырех маршрутах автобусов – № 37, 507, 607 и 724к. Ликсутов отметил, что благодаря бестурникетному режиму посадка в автобусы происходит быстрее и удобнее, а пассажиры экономят в пути от 5 до 15 минут.

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