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09:53

Два поезда "Иволга" запустили на Белорусском направлении МЖД

транспорт

09:53

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

На участке Москва - Одинцово Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) запустили два поезда "Иволга". Об этом сообщили в пресс-службе АО "Центральная ППК".

"На Белорусском направлении запустили электропоезда, которые будут курсировать на Московских центральных диаметрах. "Иволги" выполняют экспресс-рейсы между станцией Одинцово и Белорусским вокзалом. Они заменили два электропоезда ЭД4М, которые курсировали на участке с 21 декабря", - говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".

Отмечается, что поезда следуют без остановок на промежуточных станциях. Время в пути составляет 21 минуту. Предполагается, что в будущем эти "Иволги" будут курсировать по первым двум Московским центральным диаметрам.

Модернизированные поезда "Иволга", которые будут курсировать на первых маршрутах МЦД, прошли испытания и подтвердили соответствие всем требованиям безопасности.

В новой "Иволге" специальная технология обеспечивает плавный ход, низкий уровень шума и вибрации. Также обновлены внешний и внутренний дизайн поезда. Теперь там больше посадочных мест, появились полки для багажа и поручни с зонами "теплого покрытия", кроме того, в вагонах сделаны широкие входные двери. В составах есть точки доступа к бесплатному Wi-Fi и 16 мест для зарядки гаджетов.

Все составы оборудованы креплениями для велосипедов, туалетными комнатами с пеленальными столиками. В "Иволгах", которые запустят на первых маршрутах Московских центральных диаметров Лобня – Одинцово и Нахабино – Подольск, будет от 5 до 11 вагонов. Они начнут курсировать в конце 2019 – начале 2020 года.

Подготовка поездов "Иволга" для МЦД-1

транспорт

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