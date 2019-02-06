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07:47

Названы самые популярные маршруты в метро

транспорт метро

07:47

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичной подземке составили список самых популярных маршрутов пользователей мобильного приложения "Метро Москвы", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказал заммэра по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, с помощью сервиса пассажиры ежемесячно прокладывают около двух миллионов маршрутов по метро.

Самыми востребованными точками отправления пассажиров стали "Выхино", "Щелковская", "Новокосино", "Юго-Западная", "Домодедовская", "Новогиреево" и "Медведково". А направляются пользователи обычно в центр города на кольцевые станции: "Курскую", "Киевскую", "Комсомольскую".

Кроме того, нередко пассажиры строят путь до станций, рядом с которыми находятся места для отдыха, развлечений и прогулок. В частности, это "ВДНХ", "Арбатская" и "Охотный Ряд". В среднем пользователи сервиса тратят на дорогу от 17 до 36 минут.

Приложение "Метро Москвы" начало работать в 2017 году. Его скачали свыше 1,7 миллиона пассажиров. Оно позволяет узнавать о запуске новых станций и запланированных ремонтных работах оперативно через push-уведомления. Сервис совместим с умными часами Android Wear и поддерживает голосовой помощник Siri.

Благодаря приложению можно строить маршрут с учетом графика движения всего городского транспорта и пригородных электричек. В нем пронумерованы выходы со станций и указаны улицы, к которым они ведут.

транспорт метро

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