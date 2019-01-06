Цифровую картографию введут по всему Московскому бассейну

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"Канал имени Москвы" планирует внедрить цифровую картографию по всему Московскому бассейну в 2019 году. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе учреждения.

Как пояснили в пресс-службе, цифровая картография "даст возможность перейти на виртуальную расстановку навигационных знаков", что повысит безопасность судоходства и увеличит сроки навигации. Кроме того, по словам главы "Канала имени Москвы" Германа Елянюшкина, использование современных технологий "ускорит выставление судоходной обстановки, позволит таким образом сократить бюджетные траты".

Елянюшкин рассказал, что "Канал имени Москвы" разрабатывает единую электронную систему управления всеми транспортными и технологическими процессами на водных путях региона. В 2017 году специалисты создали пилотную версию Ситуационного центра обеспечения безопасности судоходства, который уже включает 16 подсистем. Помимо этого, на базе ФГБУ "Канал имени Москвы" действует отраслевой центр картографии, добавил Елянюшкин.

"Канал имени Москвы" успешно протестировал цифровую картографию в прошлом году. Ориентируясь по виртуальным буям, караван судов прошел около 1 тысячи километров по Оке.