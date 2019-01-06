Четыре тысячи брошенных машин нашли в Москве

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Более четырех тысяч брошенных автомобилей выявили активисты советов общественных пунктов охраны порядка (ОПОП) в Москве, передает Агентство "Москва".

Как сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, в 2018 году активисты провели 86 рейдов.

Информация по данным фактам направлена в районные управы и правоохранительные органы. Председатели советов ОПОП добавили, что совершают мониторинг на предмет выявления брошенного транспорта в ежедневном режиме.

Ранее в АМПП рассказали, почему владельцы бросают машины. также там отметили, что, автохлам могут использовать для противоправных действий. Кроме того, брошенные машины портят облик столицы и мешают другим водителям и пешеходам.