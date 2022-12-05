В аэропортах Москвы отменено и задержано почти 30 рейсов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ночь на понедельник, 5 декабря, в столичных аэропортах задержано и отменено 28 рейсов.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Расписания", во Внуково задержано восемь рейсов и отменено пять.

В Шереметьево задержано пять рейсов и отменено три. В Домодедово задержано семь рейсов.

Ранее сообщалось, что Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с задержкой более чем на 12 часов рейса Москва – Шарм-эль-Шейх в аэропорте Шереметьево.

По расписанию самолет должен был вылететь 3 декабря в 00:05. Сначала посадку задержали посадку на 1 час. После пассажиров продержали в самолете 6 часов.

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