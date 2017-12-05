Электричку, которая будет развивать 160 км/ч, планируют запустить в 2019 году

Фото: пресс-служба ЗАО "Трансмашхолдинг"

Электричку нового поколения планируют запустить в 2019 году. Она сможет разгоняться до 160 км/ч и больше. Об этом в интервью порталу Москва 24 рассказал коммерческий директор по развитию пассажирского транспорта ЗАО "Трансмашхолдинг" Александр Лошманов.



Александр Лошманов, коммерческий директор по развитию пассажирского транспорта ЗАО "Трансмашхолдинг" На сегодняшний день находятся в производстве первые вагоны нового пригородного электропоезда ЭП2Тв. Это развитие нашей новой платформы электропоездов. При этом скорость новых составов будет достигать 160 км/ч, а в дальнейшем при поступлении заказов от перевозчиков возможно увеличение до 200 км/ч и более.



Он добавил, что испытания поездов нового поколения начнутся уже в 2018 году.

"На новых электропоездах будут установлены современные комплекты электрооборудования, тележки с пневмоподвешиванием. Всего будет порядка 100 новых технических решений, которые будут реализованы в новом электропоезде ЭП2Тв", – заключил собеседник портала Москва 24.





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