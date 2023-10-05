Московских автомобилистов призвали своевременно менять шины с летних на зимние

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве постепенно холодает, поэтому водителей призвали не затягивать со сменой летних покрышек на зимние. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Менять автомобильную резину следует, когда несколько дней подряд средняя температура будет составлять от 7 до -5 градусов. От низких температур летняя резина "дубеет", из-за чего теряется контроль управления автомобилем. Зимние же шины при холодах остаются мягкими и держат сцепление с дорогой.

Кроме замены резины, автомобилистам советуют заполнить бак незамерзайкой, отбалансировать колеса, проверить аккумулятор и тормозные диски.

"Будьте аккуратны и "обувайтесь" по сезону", – пишет Дептранс.

Ранее автоэксперт, главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков развеял опасные мифы о смене летней резины на зимнюю.

По его словам, люди на внедорожниках, которые уверены, что с полным приводом машине зимние шины не нужны, заблуждаются. Автомобиль хоть и разгоняется четырьмя колесами, но управляется и тормозит все равно двумя. Так что полный привод не повод отказываться от смены летних шин на зимние.

Также специалист опроверг мнение о том, что на нешипованных зимних шинах можно ездить аккуратно даже летом. Он считает, что такая резина держит сцепление хуже и быстро изнашивается.

В России запретили использовать автомобили с шинами не по сезону