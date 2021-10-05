Поезда задерживаются на Белорусском направлении МЖД и МЦД-1

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Несколько поездов задерживаются на Белорусском направлении МЖД и МЦД-1 из-за обнаружения на крыше поезда зацепера. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

В Дептрансе уточнили, что поезд был оставлен до прибытия на место происшествия спасателей.

На текущий момент поезда в сторону области выполняют маршрут по встречному пути со всеми остановками, а в сторону Москвы движутся без остановок на Баковке, Сетунь, Тестовской и Беговой.

Накануне в столичном метро на Арбатско-Покровской линии сняли с крыши поезда зацепера. Он получил серьезную травму позвоночника.

