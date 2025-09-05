План "Ковер" отменен в Пензенской области

Фото: depositphotos/Shebeko

План "Ковер" был отменен в Пензенской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В субъекте снят временный запрет на использование воздушного пространства. При этом в области сохранаяется режим "Беспилотная опасность".

Ранее были сняты временные ограничения на работу в аэропорту Волгограда. Воздушная гавань возобновила прием и выпуск самолетов.

При этом ограничения продолжают действовать в авиагавани Тамбова. Аэропорт временно приостановил работу.