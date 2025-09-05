Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:58

Транспорт

План "Ковер" отменен в Пензенской области

Фото: depositphotos/Shebeko

План "Ковер" был отменен в Пензенской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В субъекте снят временный запрет на использование воздушного пространства. При этом в области сохранаяется режим "Беспилотная опасность".

Ранее были сняты временные ограничения на работу в аэропорту Волгограда. Воздушная гавань возобновила прием и выпуск самолетов.

При этом ограничения продолжают действовать в авиагавани Тамбова. Аэропорт временно приостановил работу.

Читайте также


транспортрегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика