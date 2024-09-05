Специальный тариф на велосипеды столичного проката будет действовать в выходные

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специальный тариф на все велосипеды городского проката будет действовать на последних выходных форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", 7 и 8 сентября. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Вы сможете выгодно и комфортно доехать до самых интересных площадок на велосипеде", – подчеркнул заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Так, цена доступа к стационарным велосипедам составит 5 рублей. Она действует 48 часов с момента оплаты или 180 минут с начала поездки. Далее начинается поминутный тариф – 2 рубля в минуту. Для электровелосипедов 2.0 цена составит 99 рублей. Она также действует 48 часов с момента оплаты или 30 минут с начала поездки, а затем начинается поминутный тариф в виде 5 рублей в минуту.

Тарифы будут доступны для покупки только в выходные в приложении "Велобайк". Обладатели безлимитных тарифов "Единый" по картам "Тройка", а также студенты с картой москвича в эти дни могут воспользоваться велосипедами бесплатно.

Ранее в столице выпустили тематическую карту "Тройка" с изображением велосипеда городского проката. Найти ее можно в сувенирных магазинах на станциях "Трубная" и "Маяковская", на стойках "Живое общение" и в интернет-магазине метро. Также они продаются на различных маркетплейсах.

