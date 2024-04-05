Дептранс призвал водителей пользоваться городским транспортом вечером 5 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Автомобилистам следует пользоваться общественным городским транспортом для передвижения по городу вечером 5 апреля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил столичный Дептранс.

"Вечерний разъезд начнется через час (в 16:00. – Прим. ред.). Просим выезжать до него или отложить поездки на автомобиле на более позднее время", – посоветовали в ведомстве.

Причина этого – короткий рабочий день, напомнили в пресс-службе. Кроме того, на интенсивность движения могут повлиять мелкие ДТП и ремонтные работы на дороге. В ЦОДД также призвали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не отвлекаться на телефон во время движения.

В настоящее время на МКАД в районе Ленинградского шоссе, Садовом кольце в районе Смоленского бульвара, а также на Третьем транспортном кольце (ТТК) возле улицы Нижней Масловки отмечается интенсивное движение транспорта. Однако локальные затруднения возможны по направлению в область на Ленинградском шоссе, проспекте Мира, а также на ТТК.

Ранее специалисты ведомства призвали москвичей пересесть на общественный транспорт 4 апреля из-за дождя. День назад интенсивный трафик наблюдался на Ярославском шоссе, на МКАД в районе Ленинградского шоссе и на ТТК у Звенигородского шоссе.