ЦОДД рекомендовал перенести поездки за город на внепиковые часы

В пятницу, 5 апреля, в столице прогнозируются дневные и вечерние заторы из-за открытия дачного сезона. Основные заторы ожидаются на вылетных магистралях по направлению в область, отмечает Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Поэтому москвичам посоветовали перенести свои поездки во внепиковые часы.
"В преддверии выходных ЦОДД наблюдает значительное увеличение числа машин, направляющихся в область. Самые сложные участки находятся на границах города, где количество полос на магистралях, ведущих в область, уменьшается после МКАД. В связи с этим сегодня, 5 апреля, в канун выходных дней ЦОДД прогнозирует осложнение дорожной ситуации на вылетных магистралях по направлению в область. Вечерний час пик будет значительно растянут по времени – затруднения, связанные с поездками горожан на дачу, начнутся с 15:00 и будут продолжаться до 22:00", – сообщает центр.
Москвичей предупредили, что в воскресенье будет наблюдаться обратная ситуация. Выезжать из Москвы водителям посоветовали раньше 15:00 или уже после 22:00. С субботы на юго-востоке столицы будут ограничения в связи с временным закрытием участка фиолетовой линии метро.
Утром 5 апреля ЦОДД оценил общую загруженность трафика в Москве в 5 баллов. Плотный поток сформировался на внутренней стороне МКАД, от проспекта Маршала Жукова до Мякининского проезда.
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