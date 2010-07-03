Расписание электричек Горьковского направления МЖД временно изменится

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В связи с работами по развитию железнодорожной инфраструктуры изменится расписание электричек Горьковского направления 9 и 10 марта.

"Из расписания выведены несколько пригородных поездов на участке Москва – Железнодорожная. У некоторых электропоездов изменится время отправления и количество остановок на маршруте", – сообщили в МЖД агентству "Интерфакс".

Корректировки коснутся остановок Серп и Молот, Чухлинка, Кусково, Новогиреево, Реутово, Никольское, Салтыковская и Кучино.