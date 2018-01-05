Бригады ЦОДД организовали круглосуточные дежурства на праздники

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Более 30 бригад Центра организации дорожного движения круглосуточно дежурят в новогодние праздники. Они ремонтируют светофоры и дорожные знаки.
"Мы уделяем большое внимание тому, чтобы поддерживать всю дорожно-транспортную инфраструктуру в рабочем состоянии. В круглосуточном режиме даже в праздничные дни наша служба эксплуатации выполняет заявки на ремонт светофоров и дорожных знаков", – цитирует руководителя центра Вадима Юрьева портал мэра и правительства Москвы.
Сообщения о неисправных объектах транспортной инфраструктуры ежедневно принимают в контакт-центре "Московский транспорт". Заявки обрабатывают за полтора часа. Сообщить о них можно по номеру: 8 (495) 539-54-54, а также через электронную приемную на едином транспортном портале.
Ранее сообщалось, что особое дежурство в городе также организовали коммунальные службы. За чистотой улиц и исправностью коммуникаций следят специальные штабы. В пятницу, 5 января техника впервые за год вышла на уборку снега.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: