Бригады ЦОДД организовали круглосуточные дежурства на праздники

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Более 30 бригад Центра организации дорожного движения круглосуточно дежурят в новогодние праздники. Они ремонтируют светофоры и дорожные знаки.

"Мы уделяем большое внимание тому, чтобы поддерживать всю дорожно-транспортную инфраструктуру в рабочем состоянии. В круглосуточном режиме даже в праздничные дни наша служба эксплуатации выполняет заявки на ремонт светофоров и дорожных знаков", – цитирует руководителя центра Вадима Юрьева портал мэра и правительства Москвы.

Сообщения о неисправных объектах транспортной инфраструктуры ежедневно принимают в контакт-центре "Московский транспорт". Заявки обрабатывают за полтора часа. Сообщить о них можно по номеру: 8 (495) 539-54-54, а также через электронную приемную на едином транспортном портале.

Ранее сообщалось, что особое дежурство в городе также организовали коммунальные службы. За чистотой улиц и исправностью коммуникаций следят специальные штабы. В пятницу, 5 января техника впервые за год вышла на уборку снега.