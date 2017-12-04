В "Ласточках" начали убирать третий ряд кресел

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
В новых городских электропоездах "Ласточка", курсирующих по Московскому центральному кольцу (МЦК), убрали третий ряд кресел. Теперь в салоне с обеих сторон вагона только по два ряда кресел. Об этом сообщила пресс-служба ОАО "РЖД" на официальном канале МЦК в Telegram.
"В "Ласточках" с городской компоновкой салона изменили схему кресел – вместо 2+3 сделали 2+2. За счет этого в салонах стало просторнее, вместительность одного поезда выросла на 20%, до 1,5 тысячи человек", – отмечает пресс-служба ведомства.
По кольцу ходят уже 34 новых состава. До конца года после испытаний на линию выйдет еще четыре модернизированных электропоезда. Сейчас в парке МЦК 42 электропоезда серии ЭС2Г – "Ласточка".
Движение по МЦК было запущено 10 сентября прошлого года. Сразу после открытия второй кольцевой линии электропоезда атаковали вандалы. За первые десять дней работы кольца хулиганы разбили два стекла автоматической двери и один салонный стеклопакет, сломали дверь туалетной комнаты, разрисовали вагон граффити и украли огнетушитель с аварийным молотком.
О причинах вандализма на "Ласточках" вскоре после запуска регулярного движения говорил старший научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики Павел Зюзин. По его мнению, нанесению граффити способствует расположение мест плечом к окну, так как пассажиры не видят лиц друг друга. А компоновка мест из трех мягких кресел с откидными подлокотниками провоцирует людей, занимающихся попрошайничеством и в пачкающей одежде, устроится на них на комфортный сон.
Для защиты "Ласточек" от вандалов дирекция скоростного сообщения ОАО "РЖД", обслуживающая городские электрички, была вынуждена поставить в каждый поезд усиленную охрану. После этого случаи вандализма резко сократились.
По данным пресс-службы ОАО "РЖД", с начала 2017 года "Ласточки" перевезли по МЦК 100 миллионов пассажиров. Самыми популярными транспортно-пересадочными узлами (ТПУ) с наибольшим пассажиропотоком стали: "Площадь Гагарина" (9,7 миллиона пассажиров), "Владыкино" (6,6 миллиона) и "Ботанический сад" (6,2 миллиона).
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