В РЖД разрабатывают идею персональных капсул вместо полок в поездах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ближайшие два года на российских железных дорогах появятся более комфортные типы пассажирских вагонов. Они заменят традиционные плацкартные вагоны.

Об этом "Российской газете" рассказал глава РЖД Олег Белозеров.

По его словам, по принципу формирования обычного вагона в общем пространстве будут созданы зоны персонального комфорта.

Речь идет даже о вариантах мест капсульного типа, в которых для большего удобства пассажиров будет создано индивидуальное пространство.

В поездах ближайшего будущего свое место для поездки можно будет изменять по собственному усмотрению, трансформировать пространство, подчеркнул Белозеров.

В вагонах нового типа будут розетки и wi-fi.