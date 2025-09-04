Генпрокурор Краснов поручил проверить ГАИ после жалоб бизнеса

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить Госавтоинспекцию и Ространснадзор после жалоб бизнес-сообщества на полях юбилейного Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

На форуме Краснов провел встречу с предпринимателями. Один из них заявил о серьезных препятствиях, которые приходится преодолевать при реализации инвестпроектов.

В частности, он затронул проблему организации съездов и присоединений к дорогам – хозяйствующие субъекты проходят долгие процедуры согласования после реконструкции полотна, в том числе при определении границ примыканий. Из-за этого снижается трафик на объектах, увеличиваются риски и сроки окупаемости проектов, уточнил хабаровский бизнесмен.

Краснов распорядился проверить ГАИ и Ространснадзор в целом по России, а также оценить работу Росавтодора в части оказания госуслуг в этой области.

Ранее Минздрав уточнил противопоказания к управлению автомобилем. В список заболеваний, при наличии которых нельзя садиться за руль, вошли приобретенная недостаточность цветового зрения, цветовая слепота, различные формы дальтонизма, общие расстройства психологического развития. При этом в старый перечень были включены только слепота обоих глаз и ахроматопсия.

