В метро возможны ограничения из-за концерта Дженнифер Лопес на стадионе "Динамо"

Фото: TASS/EPA

Пассажиров метро предупредили о возможных ограничениях на станциях рядом со стадионом "Динамо", где вечером 4 августа проходит концерт Дженнифер Лопес, передает телеканал Москва 24.

В микроблоге Московского метрополитена в Twitter посетителям концерта посоветовали добираться до стадиона со станций "Динамо" и "Петровский парк", а затем возвращаться тем же маршрутом.

Билеты на обратную поездку в метро рекомендуем приобретать заранее. Это поможет сэкономить время в пути после окончания концерта. Напоминаем, что оплатить проезд можно банковской картой прямо на турникетах, отмеченных специальными стикерами. — Московское метро (@MetroOperativno) 4 августа 2019 г.



В столичной подземке также рекомендовали заранее покупать билеты на обратную поездку в метро. Там напомнили, что оплатить проезд можно банковской картой прямо на турникетах, отмеченных специальными стикерами.

Дженнифер Лопес первым за семь лет приездом в российскую столицу отмечает свое 50-летие. Ее юбилейный концерт ItsMyPartyTour начался на центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина" в 20:00 4 августа.