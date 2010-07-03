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Москва 24

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04 августа, 22:32

В метро возможны ограничения из-за концерта Дженнифер Лопес на стадионе "Динамо"

транспорт метро концерты культура город

04 августа, 22:32

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Фото: TASS/EPA

Пассажиров метро предупредили о возможных ограничениях на станциях рядом со стадионом "Динамо", где вечером 4 августа проходит концерт Дженнифер Лопес, передает телеканал Москва 24.

В микроблоге Московского метрополитена в Twitter посетителям концерта посоветовали добираться до стадиона со станций "Динамо" и "Петровский парк", а затем возвращаться тем же маршрутом.


В столичной подземке также рекомендовали заранее покупать билеты на обратную поездку в метро. Там напомнили, что оплатить проезд можно банковской картой прямо на турникетах, отмеченных специальными стикерами.

Дженнифер Лопес первым за семь лет приездом в российскую столицу отмечает свое 50-летие. Ее юбилейный концерт ItsMyPartyTour начался на центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина" в 20:00 4 августа.

На станции метро "Динамо" возможны ограничения из-за концерта Дженнифер Лопес

транспорт метро концерты культура город

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