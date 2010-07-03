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Москва 24

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06:00

Почти 100 тысяч владельцев "Тройки" расплатились в метро бонусами

транспорт метро город

06:00

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Фото: Москва 24/Александр Авилов

Количество участников программы лояльности "Город" транспортной карты "Тройка" за год достигло 587 тысяч человек.

Как заявили в пресс-службе столичной подземки, ежемесячно к программе присоединяются свыше 45 тысяч пассажиров.

При этом более 98,6 тысячи пользователей минимум два раза бесплатно проехали в метро, расплатившись бонусами, передает "Вечерняя Москва".

Указывается, что воспользоваться накопленными бонусами можно более чем в шести тысячах магазинов, аптек, ресторанов и кинотеатров.

Баланс большинства пассажиров, которые участвуют в программе, составляет от 100 до 300 бонусов, добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что у пассажиров появится возможность заказать собственный дизайн транспортной карты "Тройка".

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транспорт метро город

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