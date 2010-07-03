Количество нарушений правил остановки и стоянки сократилось в столице

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В столице на 28% процентов сократилось количество нарушений правил остановки и стоянки, сообщает Центр организации дорожного движения.

"ИТС сообщает: количество нарушений правил остановки и стоянки сократилось на 28% по сравнению с прошлым годом", – говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

Как отмечается, благодаря этому стало меньше помех для городского транспорта и заторов из-за неправильно припаркованных автомобилей.

Ранее парламентарии от фракции ЛДПР выступили с инициативой полного запрета использования частных комплексов видеофиксации нарушений ПДД. Они предложили внести изменение в статью 2.6 КоАП РФ. Камеры будут находиться только в собственности РФ или регионов. Порядок их установки будет определять правительство.

В октябре 2018 года с такой инициативой выступали в "Единой России". Авторы законопроекта отмечали, что сейчас места размещения камер согласовываются в комиссиях по безопасности дорожного движения, однако для расстановки передвижных камер правил нет.

