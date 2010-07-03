Самолет Falcon 7X лучше всего подходит для ФМБА – Минздрав

Самолет французского производителя Falcon 7X является наиболее подходящей моделью для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Также он имеет более низкую цену, чем аналоги, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.
Так ведомство прокомментировало информацию о том, что глава Минздрава Вероника Скворцова обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА Falcon 7X. Сообщение передает Агентство "Москва".
"ФМБА обратилось в Минздрав России с предложением поддержать инициативу о приобретении нового самолета, наиболее подходящего по техническим характеристикам для санитарно-авиационной эвакуации. Имеющийся в распоряжении агентства спецборт АН-74, который использовался последние 10 лет, в данный момент законсервирован из-за окончания ресурсных возможностей двигателей украинского производства. Параллельно с поиском подходящих для замены двигателей в ФМБА проанализировали ряд воздушных судов и остановились на варианте самолета французского производителя Falcon 7X, который дает возможность осуществлять дальнемагистральные перелеты на высоких эшелонах в отдаленные точки страны и имеет более низкую цену, чем аналоги", – сообщили в министерстве.
Также в ведомстве подчеркнули, что когда нужна индивидуальная эвакуация больных, ФМБА считает использование этого самолета самым целесообразным.
Ранее в СМИ сообщалось, что Скворцова попросила правительство закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X. В письме к кабинету министров она объясняла, в чем преимущество бизнес-джета Dassault Falcon 7X перед Sukhoi Superjet 100. Она указала, что французский самолет лучше в плане дальности полета, ресурса авионики и других полетных характеристик.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.