Самолет Falcon 7X лучше всего подходит для ФМБА – Минздрав

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Самолет французского производителя Falcon 7X является наиболее подходящей моделью для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Также он имеет более низкую цену, чем аналоги, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.

Так ведомство прокомментировало информацию о том, что глава Минздрава Вероника Скворцова обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА Falcon 7X. Сообщение передает Агентство "Москва".

"ФМБА обратилось в Минздрав России с предложением поддержать инициативу о приобретении нового самолета, наиболее подходящего по техническим характеристикам для санитарно-авиационной эвакуации. Имеющийся в распоряжении агентства спецборт АН-74, который использовался последние 10 лет, в данный момент законсервирован из-за окончания ресурсных возможностей двигателей украинского производства. Параллельно с поиском подходящих для замены двигателей в ФМБА проанализировали ряд воздушных судов и остановились на варианте самолета французского производителя Falcon 7X, который дает возможность осуществлять дальнемагистральные перелеты на высоких эшелонах в отдаленные точки страны и имеет более низкую цену, чем аналоги", – сообщили в министерстве.

Также в ведомстве подчеркнули, что когда нужна индивидуальная эвакуация больных, ФМБА считает использование этого самолета самым целесообразным.

Ранее в СМИ сообщалось, что Скворцова попросила правительство закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X. В письме к кабинету министров она объясняла, в чем преимущество бизнес-джета Dassault Falcon 7X перед Sukhoi Superjet 100. Она указала, что французский самолет лучше в плане дальности полета, ресурса авионики и других полетных характеристик.

