Съезд с внутренней стороны МКАД на Ленинский проспект открыт для движения

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Съезд с внутренней стороны МКАД на Ленинский проспект в центр города открыт для движения. Об этом сообщается в официальном Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Движение восстановлено", – говорится в сообщении.

Ранее на этом участке произошло ДТП, в котором перевернулась машина. Никто в аварии не пострадал.