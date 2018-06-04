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04 июня 2018, 19:56

"Саратовские авиалинии" вернули пассажирам еще 4 млн рублей за билеты

транспорт финансы

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Компания "Саратовские авиалинии" вернула пассажирам еще четыре миллиона рублей за неиспользованные билеты, сообщает пресс-служба перевозчика.

Уточняется, что из-за аннулирования сертификата эксплуатанта все заявки на возврат денег обрабатываются без сборов и штрафов. На вечер 4 июня возвращено 116 345 938 рублей за 18 048 билетов.

Пассажиров "Саратовских авиалиний" смогут доставить авиакомпании "Аэрофлот", "Сибирь", "Ижавиа", "Руслайн", "Нордстар", "Ямал", "Турухан", "Якутия", "Уральские авиалинии", "ЮВТ Аэро", "ИрАэро". Этой услугой воспользовались 272 пассажира.

С 31 мая сертификат эксплуатанта авиакомпании аннулировали из-за несоблюдения правил безопасности полетов. Нарушения обнаружили при проверках после крушения Ан-148 в феврале. Самолет "Саратовских авиалиний" рейса Москва − Орск упал в Раменском районе Подмосковья, погиб 71 человек.

1 июня авиакомпания подала в Росавиацию заявку на получение сертификата эксплуатанта. Ее рассмотрят в течение 60 дней.

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