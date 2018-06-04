Новый наземный переход появился в Даниловском районе столицы

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Даниловском районе столицы оборудовали новый наземный пешеходный переход, сообщает единый транспортный портал.

Зебру нанесли во 2-м Павловском переулке между домами № 18 и 20. "Благодаря новому пешеходному переходу жители района могут быстрее и безопаснее добираться до одного из детских садов", – говорится в заявлении.

Ранее надземный пешеходный переход начали строить в зеленоградском районе Савелки. Поручение по созданию моста для пересечения проезжей части дал Сергей Собянин после просьбы жителей округа.