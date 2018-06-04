Криворучко покинул должность гендиректора компании "Аэроэкспресс"

Фото: ТАСС/Никита Симонов

Алексей Криворучко покинул пост генерального директора "Аэроэкспресс", сообщает пресс-служба компании. Эту должность он занимал с февраля 2010 года.

За восемь лет, что Криворучко управлял компанией, "Аэроэкспресс" укрепил позиции в качестве ведущего железнодорожного оператора интермодальных пассажирских перевозок Московского авиаузла.

Исполняющим обязанности гендиректора компании назначили Михаила Ковальского, который до этого занимал должность коммерческого директора компании.