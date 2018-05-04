У Мосгортранса достаточно ресурсов для перевозки болельщиков ЧМ-2018 – Дептранс

Фото: портал мэра и правительства Москвы

У Мосгортранса достаточно транспортных средств для перевозки болельщиков и гостей чемпионата мира по футболу, который пройдет в России летом, сообщает Агентство "Москва".

"Автобусов, прошедших аккредитацию у городского перевозчика Мосгортранс достаточно, с запасом, для перевозки: гостей, болельщиков и других желающих посетить наш любимый город",– заявили в пресс-службе департамента транспорта. Также отмечается, что сгоревшие автобусы в Щербинке не планировалось задействовать для чемпионата мира по футболу.

Чемпионат будет проходить с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 12 стадионов в 11 российских городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, а также Сочи и Екатеринбурге.

Президент международной федерации футбола Джанни Инфантино сообщил, что отзывы и мнения, которые FIFA получает от экспертов по подготовке к ЧМ, максимально положительные.

Владимир Путин ранее потребовал от сотрудников правоохранительных органов работать корректно и деликатно при обеспечении безопасности на чемпионате мира по футболу.

Он подчеркнул, что вопросам безопасности следует уделить особое внимание и при этом не забывать, что чемпионат мира для многих тысяч болельщиков со всего мира – это большой праздник.