Мосгортранс отвечает шутками на жалобы пассажиров в Twitter

Мосгортранс в своем микроблоге в Twitter с юмором отвечает на посты любителей пожаловаться, передает телеканал Москва 24.

Как только в соцсети появляются комментарии с жалобами, SMM-щики Мосгортранса берутся за дело и придумывают какой-нибудь шутливый или даже едкий ответ. Например, указывают пользователю на ошибку в слове − отсутствие мягкого знака.

Многие москвичи уже привыкли к юмористическому стилю общения в блоге. Так, один из комментаторов, сообщив о 30-минутных интервалах в движении автобусов на Тверской, отметил, что Мосгортранс вряд ли воспримет это всерьез. По мнению пользователя, на подобную жалобу ему ответят нечто вроде: "как приятно прогуляться в такой солнечный денек".

В другом посте Мосгортранса сказано, что со сбоем в системе борются сразу четверо: Нострадамус, Ванга, GPRS и ГЛОНАСС.