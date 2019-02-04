Водителей призвали к осторожности из-за тумана

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Автомобилистов попросили держать дистанцию на дорогах из-за тумана, сообщает пресс-служба ЦОДД.

В ведомстве напомнили, что туман продержится в столице до 11:00 и водителям следует быть осторожными и внимательными на дороге.

Облачная погода, небольшие осадки ожидаются в столичном регионе в понедельник, 4 февраля. Предстоящим днем Москва и Подмосковье будут находиться в теплом секторе циклона. При облачной погоде местами пройдут небольшие осадки.

Температура воздуха в столице составит от 0 до 2 градусов тепла, по области – от минус 3 до плюс 2 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду.

В МЧС ранее предупредили, что ветер будет порывистым. Также ведомство отмечало возможную гололедицу. Потепление не будет долгим, и уже к середине недели ожидается понижение температуры, связанное с приходом крупного антициклона из Западной Сибири.