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09:41

Горячий чай начали раздавать пассажирам у станции "Выхино"

транспорт

09:41

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Горячий чай начали раздавать пассажирам у станции "Выхино", рядом с которой курсируют компенсационные автобусы "КМ". Горячий напиток будут раздавать ежедневно до 8 января с 8:00 до 19:00. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.

"Мы будем раздавать чай в течение пяти дней закрытия юго-восточного участка Таганско-Краснопресненской линии. По опыту работы такого дополнительного сервиса в предыдущие закрытия можно утверждать, что напиток будет востребован среди пассажиров", – рассказали в пресс-службе, передает Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что три станции фиолетовой ветки метро закрыли до 8 января в связи с присоединением участка Некрасовской линии. Для удобства горожан на это время организован бесплатный компенсационный маршрут.

Компенсационный маршрут работает с 5:00 до 2:00. В рождественскую ночь, с 6 на 7 января, работу маршрута продлят до 3:00. Интервал движения составит около минуты.

Информацию об этом размещна на остановках наземного транспорта, а также на информационных щитах. У закрытых станций метро уже дежурят сотрудники Транспортного комплекса, которые помогут пассажирам найти место посадки в автобус.

транспорт

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