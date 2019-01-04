Горячий чай начали раздавать пассажирам у станции "Выхино", рядом с которой курсируют компенсационные автобусы "КМ". Горячий напиток будут раздавать ежедневно до 8 января с 8:00 до 19:00. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.
"Мы будем раздавать чай в течение пяти дней закрытия юго-восточного участка Таганско-Краснопресненской линии. По опыту работы такого дополнительного сервиса в предыдущие закрытия можно утверждать, что напиток будет востребован среди пассажиров", – рассказали в пресс-службе, передает Агентство "Москва".
Ранее сообщалось, что три станции фиолетовой ветки метро закрыли до 8 января в связи с присоединением участка Некрасовской линии. Для удобства горожан на это время организован бесплатный компенсационный маршрут.
Компенсационный маршрут работает с 5:00 до 2:00. В рождественскую ночь, с 6 на 7 января, работу маршрута продлят до 3:00. Интервал движения составит около минуты.
Информацию об этом размещна на остановках наземного транспорта, а также на информационных щитах. У закрытых станций метро уже дежурят сотрудники Транспортного комплекса, которые помогут пассажирам найти место посадки в автобус.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.