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08:47

Три станции фиолетовой ветки метро закрыли до 8 января

транспорт метро

08:47

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В пятницу, 4 января, закрыли для пассажиров три станции фиолетовой ветки столичного метро. До 8 января не будут работать "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники". В обычном режиме работа станций возобновится 9 января.

В эти дни поезда фиолетовой ветки будут ездить только между станциями "Планерная" и "Выхино". От "Выхина" до закрытых станций начнут курсировать бесплатные компенсационные автобусы КМ. Они свяжут станции "Котельники" и "Выхино" с остановками у метро "Лермонтовский проспект" и "Жулебино".

Компенсационный маршрут работает с 5:00 до 2:00. В рождественскую ночь, с 6 на 7 января, работу маршрута продлят до 3:00. Интервал движения составит около минуты.

Информацию об этом разместят на остановках наземного транспорта, а также на информационных щитах. У закрытых станций метро уже дежурят сотрудники Транспортного комплекса, которые помогут пассажирам найти место посадки в автобус.

Закрытие связано с подключением к действующей сети подземки оборудование строящихся станций Некрасовской линии.

Кроме того, со 2 января закрыт участок Арбатской-Покровской линии московского метро от станции "Бауманская" до "Щелковской". Таким образом, для пассажиров недоступны семь станций: "Бауманская", "Электрозаводская", "Семеновская", "Партизанская", "Измайловская", "Первомайская" и "Щелковская".

Закрытие станций связано с модернизацией инфраструктуры. В воскресенье, 6 января, возобновят работу четыре станции – "Бауманская", "Электрозаводская", "Семеновская" и "Партизанская". В среду, 9 января, откроются станции "Измайловская", "Первомайская" и "Щелковская".

В 2019 году на карте столичной подземки появится новая радиальная линия метро – Некрасовская. Она строится в два этапа и включает два вида тоннелей. От "Некрасовки" до станции "Косино" они будут однопутными, а от "Косино" до "Нижегородской" будут двухпутными. Пассажирские платформы расположатся по бокам, а поезда поедут по середине.

Как ожидается, поезда по Некрасовской ветке будут пользоваться 800 тысяч жителей районов юго-востока столицы.

Новые линии метро

транспорт метро

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