В 2018 году в столице планируют открыть более 20 станций метро

4 января, 12:50
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Более 20 станций метро планируют открыть в столице в 2018 году. Об этом "Интерфаксу" заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Этот год в столице станет годом строительства метро. Мы планируем открыть целый ряд участков на разных линиях. За прошлый год мы создали большой задел и на некоторых радиусах работы уже завершаются", – сказал он.
По словам Хуснуллина, в ближайшее время планируется открыть движение на первом участке Третьего пересадочного контура с пятью станциями – от "Делового центра" до "Петровского парка". Сейчас там налаживают путевые системы.
Также запустят участки Люблинско-Дмитровской линии до станции "Селигерская" и Калининско-Солнцевской – до "Рассказовки". Участок желтой линии от станции "Раменки" до "Рассказовки" планируют запустить в I полугодии 2018 года. На салатовой линии откроют три станции, а на желтой, в ТиНАО – еще семь станций.
Помимо этого, власти планируют завершить строительство Кожуховской линии. По словам Хуснуллина, участок от Некрасовки до Косино практически готов. Также в этом году завершат работы на станциях ТПК "Беломорская" Замоскворецкой линии и "Нижняя Масловка".
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