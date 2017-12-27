Кожуховскую ветку метро запустят в два этапа

27 декабря, 15:10
Фото: mos.ru
Кожуховскую линию московского метро планируют запустить в два этапа. На первом этапе откроется участок между станциями "Некрасовка" и "Косино", сообщает портал мэра и правительства столицы.
По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, Кожуховская ветка – очень сложная с точки зрения строительных работ. "Участок от “Некрасовки” до станции “Косино” практически готов, второй радиус строится чуть дольше", – уточнил Хуснуллин. "Там сложные геологические условия, поэтому он будет запущен позже", – пояснил он.
Фото: mos.ru
Ожидается, что Кожуховская ветка будет запущена целиком до конца 2018 года. Протяженность линии превысит 17 километров. По замыслу городских властей, новая линия улучшит транспортное обслуживание целого ряда районов столицы. В их числе – Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино и Косино-Ухтомский. Благодаря метро транспортная ситуация станет заметно лучше и в подмосковных Люберцах.
Ранее сообщалось, что Кожуховская ветка метро пройдет от улицы Нижегородская до микрорайона Некрасовка через районы Косино-Ухтомский, Нижегородский, Выхино-Жулебино и Рязанский.
На ней расположатся восемь станций: "Нижегородская улица" (пересадка на ТПК и станцию "Нижегородская" МЦК), "Стахановская улица", "Окская улица", "Юго-Восточная", "Косино" (пересадка на станцию "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии), "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".
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