Кожуховскую ветку метро запустят в два этапа

Кожуховскую линию московского метро планируют запустить в два этапа. На первом этапе откроется участок между станциями "Некрасовка" и "Косино", сообщает портал мэра и правительства столицы.

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, Кожуховская ветка – очень сложная с точки зрения строительных работ. "Участок от “Некрасовки” до станции “Косино” практически готов, второй радиус строится чуть дольше", – уточнил Хуснуллин. "Там сложные геологические условия, поэтому он будет запущен позже", – пояснил он.

Ожидается, что Кожуховская ветка будет запущена целиком до конца 2018 года. Протяженность линии превысит 17 километров. По замыслу городских властей, новая линия улучшит транспортное обслуживание целого ряда районов столицы. В их числе – Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино и Косино-Ухтомский. Благодаря метро транспортная ситуация станет заметно лучше и в подмосковных Люберцах.



Ранее сообщалось, что Кожуховская ветка метро пройдет от улицы Нижегородская до микрорайона Некрасовка через районы Косино-Ухтомский, Нижегородский, Выхино-Жулебино и Рязанский.

На ней расположатся восемь станций: "Нижегородская улица" (пересадка на ТПК и станцию "Нижегородская" МЦК), "Стахановская улица", "Окская улица", "Юго-Восточная", "Косино" (пересадка на станцию "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии), "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".