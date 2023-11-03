Росавиация может передать часть рейсов "Уральских авиалиний" другим перевозчикам

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Часть международных рейсов "Уральских авиалиний" может быть передана другим авиакомпаниями. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

Ведомство со ссылкой на данные по допуску на международные рейсы заявило, что часть этих рейсов могут передать до того момента, пока перевозчик не подпишет договор с Национальной лизинговой компанией.

"Рассмотреть в двухдневный срок после подписания авиакомпанией "Уральские авиалинии" трехстороннего договора с Национальной лизинговой компанией и лизингодателем", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines приняла решение о приостановке рейсов в Тель-Авив из-за эскалации палестино-израильского конфликта. Полеты приостановлены до дальнейшего уведомления из-за текущей ситуации в стране.