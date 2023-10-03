Основатель EasyJet подал иск против музыкальной группы Easy Life из-за названия

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Владелец холдинга EasyGroup и основатель британской локуост-авиакомпании EasyJet Стелиос Хаджи-Иоанну подал иск против группы из британского Лестера Easy Life за воровство бренда. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на релиз холдинга.

Дело в том, что EasyLife – название сайта интернет-магазина, который входит в семейство бренда Easy. В иске подчеркивается, что группа воспользовалась широкой узнаваемостью бренда и его положительной репутацией.

"У нас уже давно есть опыт законного пресечения использования наших брендов ворами, и я уверен, что мы остановим господина Матраверса", – сказано в сообщении, которое сопровождает исковое заявление EasyGroup.

Между тем музыканты поделились в социальной сети X, что их вынуждают изменить название или вступить в дорогостоящую судебную тяжбу, позволить себе которую они не в состоянии. Артисты подчеркнули, что хоть и находят ситуацию забавной, но практически бессильны против такой большой корпорации.

Ранее популяризатор жанра промышленного репортажа Александр Попов подал иск на лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова за незаконное использование в клипе "Наша экономика" его фотографии самолета SSJ100. Он потребовал обязать музыканта выплатить порядка 1,4 миллиона рублей.

Позднее Арбитражный суд Москвы взыскал со Шнурова 60 тысяч рублей в качестве моральной компенсации за незаконное использование в клипе фотографии. Однако представитель артиста счел компенсацию чрезмерной и попросил суд снизить ее до 40 тысяч рублей.

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