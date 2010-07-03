Более 4 тыс машино-мест выставлено на торги в столице

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На открытые торги в Москве выставлено более четырех тысяч машино-мест, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике столицы.
"Свыше 4 тысяч машино-мест выставлены на продажу через городские аукционы. Организатором торгов выступает департамент города Москвы по конкурентной политике", – говорится в сообщении.
Пресс-служба приводит данные "Автостата", согласно которым 15% реализованных в РФ автомобилей куплены в Москве.
"Такое большое количество личного транспорта приводит к росту спроса на парковочные места", – отмечается в сообщении.
Заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов подчеркнул, что в условиях увеличения личного транспорта у горожан нужно обеспечить прозрачную и удобную для покупателей сделку.
"Стоимость лотов начинается от 236 тысяч рублей", – сказал он.
Руководитель департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев, в свою очередь, добавил, что больше всего предложений в ЦАО и ЮВАО – по 1060 в каждом.
"Чуть меньше – 697 машино-мест – выставлены на аукционы на юго-западе Москвы. Немногим более двухсот лотов есть в Восточном, Западном, Зеленоградском, Северо-Западном и Северо-Восточном административных округах", – говорится в сообщении.
Ранее ВЦИОМ привел данные опроса, согласно которым почти половина россиян стали реже ездить на машинах из-за высоких цен на бензин. По данным исследования, рассуждая о возможных причинах отказа от частого использования автомобиля, россияне ставят на первое место возможную высокую стоимость бензина (47%).
Еще часть опрошенных (16%) заявила о дорогом обслуживании машин и высоких налогах. Финансовые трудности и попытки сэкономить в качестве причины назвали 15% опрошенных. Также поводом от отказа машин послужили забота об окружающей среде (8%) и плохое состояние дорог (7%).
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