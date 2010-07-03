Автобусный маршрут изменили по просьбам жителей Балашихи

В один из автобусных маршрутов в Балашихе со 2 сентября по просьбам жителей добавят новые остановки. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"По просьбе жителей в Балашихе оптимизирована схема движения маршрута номер 19. Автобусы теперь заезжают к поликлиникам номер 2 и 4 на Балашихинском шоссе", – проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что в связи с изменениями автобусный маршрут переименован в номер 19 "Улица Трубецкая, 110 – Балашихинское шоссе, 6".
"На этом маршруте жители теперь смогут доехать до поликлиник по регулируемым тарифам с предоставлением льгот", – добавили в ведомстве.
Маршрут номер 19 обслуживается двумя автобусами малого класса. Ежедневно они совершают 28 рейсов. Интервалы движения автобусов – 40 минут.
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