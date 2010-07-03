Аэропорты Москвы сообщили о задержках и отменах рейсов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В трех столичных аэропортах задержано и отменено свыше 50 самолетных вылетов. Об этом стало известно благодаря данным сервиса "Яндекс.Расписания".

Отмечается, что во Внуково перенесли 9 рейсов и 4 отменили. В аэропорту Домодедово задержали 24 отправления, еще 9 самолетов не взлетят вовсе.

В воздушной гавани Шереметьево сообщили о задержке 6 рейсов.

Что послужило поводом отмен и задержек вылетов, неизвестно.

Ранее эксперты назвали основные причины опозданий на самолет. Оказалось, что каждый десятый опрошенный хотя бы раз пропускал свой рейс.