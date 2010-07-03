Более 50 рейсов перенесли в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столичных аэропортах задержали и отменили более 50 рейсов.

Как сообщает сервис "Яндекс.Расписания", во Внуково отложили пять рейсов и перенесли один.

В свою очередь в Шереметьево задержали 16 рейсов, а в Домодедово – 20 рейсов и 12 отменили.

Ранее самолет авиакомпании "Армения", направлявшийся из Еревана в Москву и совершивший экстренную посадку в аэропорту Тбилиси, вылетел в российскую столицу.