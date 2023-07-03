Движение по Чонгарскому мосту между Крымом и Херсонской областью открыли после ремонта

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Чонгарский мост, расположенный на административной границе между Крымом и Херсонской областью, восстановили после украинского обстрела. В настоящее время он открыт для движения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя правительства области Андрея Алексеенко.

"Самый короткий и удобный транспортный коридор, где проходит недавно отремонтированный участок федеральной трассы, работает в прежнем режиме", – сообщил он.

Алексеенко поблагодарил Минстрой РФ за поддержку и организацию работ и строителей, которые работали над восстановлением моста. Сенатор от региона Константин Басюк также сообщил о восстановлении транспортного сообщения. Политик добавил, что мостостроители досрочно закончили восстановительные работы. Они уложились в 10 дней вместо заявленных ранее 20.

Утром 22 июня украинские военные обстреляли мосты, находящиеся на административной границе между Херсонской областью и Крымом в районе села Чонгар. Вследствие произошедшего было повреждено дорожное покрытие, никто не пострадал.

23 июня врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что движение по Чонгарскому мосту не откроют еще минимум 15–20 дней. Тогда он отмечал, что повреждения моста оказались серьезнее, чем предполагалось ранее.

В Крыме заявили, что несколько недель потребуется на восстановление Чонгарского моста