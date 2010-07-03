Опубликованы рекомендации авиакомпаниям из-за прекращения полетов в Грузию

Росавиация опубликовала рекомендации российским авиакомпаниям по вариантам возвращения их пассажиров в Россию после прекращения сообщения с Грузией. Рекомендации есть на сайте ведомства.
"Росавиация во исполнение указа Владимира Путина о временном запрете воздушных перевозок в Грузию, с целью обеспечения возвращения в Российскую Федерацию граждан, временно находящихся на территории Грузии, рекомендовала российским авиакомпаниям провести работу с авиапассажирами, у которых забронированы вылеты после 7 июля 2019 года", – сказано в сообщении.
Ведомство советует осуществить персональный контакт с каждым пассажиром, чтобы определить его намерения в отношении выезда из Грузии. Росавиация порекомендовала пассажирам перебронировать их вылет из Грузии на даты до 8 июля либо воспользоваться альтернативными направлениями после нее.
Также ведомство отмечает, что можно повторно сообщить о прекращении полетов после 7 июля и предложить пассажиру вернуть билет или перебронировать на даты до 8 июля пассажиров с билетами на вылет из России в Грузию до 8 июля и с возвратом после 7 июля.
21 июня Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля. Он поручил кабинету министров обеспечить возвращение россиян на родину.
Представители грузинской диаспоры обратились к Путину с просьбой не приостанавливать авиасообщение между странами, сообщает РИА Новости.
Протестные акции начались в Тбилиси 20 июня. Поводом стал инцидент в ходе Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, когда депутат Госдумы Сергей Гаврилов, как принято на таких мероприятиях, сел в кресло спикера парламента. Это возмутило представителей радикальной грузинской оппозиции, которые пошли на штурм здания парламента.
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