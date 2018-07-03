Движение на участке Бутырской улицы перекрыли до 30 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Движение перекрыто на участке бокового проезда улицы Бутырская до 30 ноября. Ограничения ввели из-за строительства метро, сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.
Нельзя проехать от дома 5 по улице Бутырская до пересечения с ТТК, отмечается в сообщении.
Рядом с дорогой строят участок Большой кольцевой линии (БКЛ) метро между станциями "Деловой центр" и "Нижняя Масловка".
Ранее из-за строительства метро перекрыли движение транспорта на участке Косинского шоссе от пересечения с улицей Красковская до пересечения с улицей 8 Марта. Ограничения действуют до 25 декабря.