Движение на участке Бутырской улицы перекрыли до 30 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Движение перекрыто на участке бокового проезда улицы Бутырская до 30 ноября. Ограничения ввели из-за строительства метро, сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

Нельзя проехать от дома 5 по улице Бутырская до пересечения с ТТК, отмечается в сообщении.

Рядом с дорогой строят участок Большой кольцевой линии (БКЛ) метро между станциями "Деловой центр" и "Нижняя Масловка".

Ранее из-за строительства метро перекрыли движение транспорта на участке Косинского шоссе от пересечения с улицей Красковская до пересечения с улицей 8 Марта. Ограничения действуют до 25 декабря.