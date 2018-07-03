В столице выявили свыше 100 адресов, где дорожные знаки закрыты деревьями

3 июля, 16:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Центр организации дорожного движения постоянно контролирует дорожные знаки и светофоры, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Только с начала года сотрудники ЦОДД выявили 120 адресов, где дорожные знаки и светофоры закрыты деревьями. В префектуры направлены 32 заявления для устранения недостатков.
По данным ведомства, эти объекты всегда должны быть всегда заметны на дорогах в рамках безопасности жителей города. Как рассказал глава дирекции по эксплуатации и строительству ЦОДД Андрей Алексеев, весной и летом контроль за знаками усиливается.
Сообщить о дорожном знаке или светофоре, закрытом листвой, может и любой житель по номеру контакт-центра "Московский транспорт" +7 (495) 539-54-54, через электронную приемную на едином транспортном портале, на портале "Наш город" или на страницах ЦОДД в социальных сетях. Также москвичи могут обратиться в префектуру своего округа.
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