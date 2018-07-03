Движение ограничат в Москве 3 июля из-за матча Колумбия – Англия

Движение ограничат в районе столичного стадиона "Спартак" 3 июля из-за матча Колумбия – Англия, передает телеканал Москва 24.

Игра начнется в 21:00. Улицы перекроют, чтобы организовать зоны для прохода болельщиков. Проехать нельзя будет по Волоколамскому проезду, проезду Стратонавтов, развороту на дублере Волоколамского шоссе и Сходненскому тупику.

Исключение будет действовать для местных жителей: они смогут подъезжать к своим домам по специальным пропускам, заказанным в префектуре округа.

3 июля на столичном стадионе "Спартак" сыграют сборные Колумбии и Англии. Еще один матч пройдет в Санкт-Петербурге, где в 17:00 встретятся команды Швеции и Швейцарии.

Чемпионат мира по футболу продлится до 15 июля. Мероприятие принимают 12 стадионов в 11 городах, в том числе 11 игр – московские "Лужники" и "Спартак".