Москва онлайн покажет парад ретротранспорта на Чистопрудном бульваре

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

4 июня на Чистопрудном бульваре пройдет парад ретротранспорта. В нем примут участие около 30 транспортных единиц. Зрители Москвы онлайн смогут наблюдать за происходящим в прямом эфире.

В параде будут участвовать трамвайные вагоны, такие как Ф (фонарный) 1908 года выпуска, поезд из вагонов КМ (коломенский моторный) и КП (коломенский прицепной) 1930-х годов, а также вагон МТВ-82 1948 года выпуска.

Смотрите прямую трансляцию 4 июня в 10:45 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.