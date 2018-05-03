Трамвайные пути в столице защитят от шума и вибраций

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

На трамвайных путях на Новоспасском мосту и улице Большая Калитниковская в столице уложат виброизоляционные маты. Это снизит уровень вибрации от движения трамваев на путях на 30%. Об этом сообщил директор ГУП "МосгортрансНИИпроект" Александр Поляков.

"От движения трамваев возникает вибрация, которая может воздействовать на фасады зданий. Маты снизят эти вибрации. Их установка начнется в теплое время года. Монтаж матов пройдет во время капитального ремонта трамвайных путей. В будущем планируется применять виброизоляционные маты и на других участках, расположенных близко к жилым домам", − сказал он, передает Агентство "Москва".

При этом в пресс-службе ведомства отметили, что трамвайные пути производят на 15% меньше шума и вибраций по сравнению с автомобильной дорогой. Автодорога шумит на 82 дБ, а трамвайные пути - на 71 дБ.

Первые виброизоляционные маты в столице уложили весной 2017 года на 100-метровом участке на улице Красноказарменная.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в четырех округах Москвы заменят около 20 километров трамвайных путей. Ремонт пройдет на 11 участках. Строители заменят рельсы, шпалы, контактную сеть и кабельные линии, систему водоотведения, перестроят посадочные платформы и установят современные павильоны. На площадках капитального ремонта поставят ограждения, а для водителей – временные дорожные знаки, предупреждающие о ремонте.

Самый протяженный участок ремонта трамвайных путей предстоящим летом пройдет вдоль улицы Бориса Галушкина и Ростокинского проезда в СВАО и ВАО. На двух улицах полностью обновят 4,5 километра трамвайных путей.

Общая протяженность трамвайной сети в Москве составляет 417 километров. По регламенту проводить капитальный ремонт и менять трамвайные пути необходимо один раз в десять лет.