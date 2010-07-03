Минтранс отказался ограничить размер бесплатной ручной клади

Министерство транспорта не станет ограничивать размер бесплатной ручной клади для провоза в салоне самолета. Об этом заявил замглавы ведомства Александр Юрчик.
По его словам, выяснилось, что "ввести какие-то габариты − это практически невозможно, технологически невозможно". Как подчеркнул Юрчик, из-за разнообразия модификаций и комплектаций самолетов пришлось бы устанавливать габариты отдельно почти под каждое воздушное судно.
Замминистра отметил, что Минтранс уже ввел "некие рамочные правила", в соответствии с которыми авиакомпании устанавливают нормы безопасной перевозки ручной клади. "Думаю, мы будем просто очень внимательно следить, чтобы отдельные перевозчики не злоупотребляли нашим добрым к ним отношением", − цитирует Юрчика РИА Новости.
В середине марта Минтранс предложил установить минимальные габариты ручной клади для провоза в салоне самолета. В частности, для воздушных судов, где более 98 кресел, размеры ручной клади планировали установить на отметке 115 сантиметров в сумме трех измерений. Тогда в министерстве пояснили, что эта инициатива соответствует международной практике.
Также сообщалось, что со 2 апреля "Аэрофлот" меняет тариф "Эконом бюджет" на безбагажный тариф. Это позволит снизить минимальную стоимость перелета на 30%, пообещали в авиакомпании.
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